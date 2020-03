Notizie Milan, il futuro di Pioli ancora da decidere

Ultime Milan Pioli Rangnick | Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha un futuro ancora tutto da decidere. Il club ha già avviato i contatti con altri allenatori, su tutti Rangnick. In estate ci saranno diverse riflessioni da fare riguardo l’attuale allenatore. Nonostante l’addio di Boban, che con Maldini (in bilico) aveva puntato molto sull’allenatore italiano post Giampaolo, sono arrivate le parole di stima anche da parte di Gazidis che gli ha la fiducia del club davanti ai giocatori e pubblicamente. La società ha riconosciuto al tecnico la capacità di riprendere tatticamente e mentalmente uno spogliatoio che sembrava ormai a pezzi. Con lui diversi giocatori sono tornati a risplendere, come: Bennacer, Rebic e Castillejo, ma c’è anche la nota negativa che riguarda il calo evidente di Paquetà e Leao.

Ultime Milan, può arrivare l’esonero

Intanto tra i vari nomi per la panchina, oltre a Rangnick c’è anche Spalletti. Il futuro di Pioli si deciderà in base ai risultati e come riporta Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere confermato. Senza accesso all’Europa League almeno, il tecnico andrà verso l’esonero. Alla fine della stagione sarà Elliot a decidere se proseguire o meno con Stefano. Come già detto, sarà determinante arrivare alle Coppe anche per il monitoraggio del fair play finanziario. A maggior ragione in questa stagione dove potrebbero esserci gravi perdite economiche a causa dello stop per l’emergenza Coronavirus.