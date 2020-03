Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 30 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo una settimana parecchio faticosa finalmente riuscite ad intravedere la luce. In serbo per voi ci sono grosse novità, soprattutto sul lavoro. Vi sentiti più appagati e potreste avere delle belle soddisfazioni.

Toro. Avete bisogno di restare soli e meditare sul vostro futuro. Prendetevi la giornata di domani per rilassare i nervi e ragionare sui vostri obiettivi, sia in amore che sul lavoro.

Gemelli. Una giornata piuttosto sottotono, avete bisogno di un po di relax. E’ arrivato il momento però di chiarire qualche discussione con il vostro partner, in modo da ristabilire gli equilibri e di godervi di più il rapporto.

Cancro. Dopo un week-end molto faticoso, finalmente riesci a venirne fuori. Notizie positive arriveranno da mercoledì in poi, questo è un momento buono per quel che riguarda il lavoro.

Leone. Prendi decisioni importanti per il tuo futuro. Giorni negativi nel week-end, ti consiglio di rilassarti finché puoi, anche con il tuo partner se riesci.

Vergine. Tenete sotto controllo l’ansia in vista del futuro. Non promettete cose che sapete di non poter mantenere. Tanti di voi vogliono cambiare lavoro o posizione: è il momento di farlo.

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate prudenti, perché avete in opposizione Giove che potrebbe provocarvi delle tensioni. Il consiglio è quello di non riversare i propri stress sul vostro partner, recupera la serenità persa.

Scorpione. Giorni importanti per decisioni importanti. Soprattutto sul lavoro. Tra due settimane scoprirete le sorti di un progetto o di un accordo che è andato avanti nei mesi. Non demordete.

Sagittario. Vivi la giornata annoiato, ti consiglio di dedicarti a qualche attività anche casalinga che possa ‘risvegliarti’. Venere positiva: potrebbe riaccendersi la passione.

Capricorno. Potreste cadere in discussioni con diverse persone, ma anche futili. L’importante sarà mantenere la calma. Per i single, è giunto il momento di fare i conti con l’istinto: apritevi con gli altri.

Acquario. Il lavoro è tutto per te, vuoi arrivare al successo. Ti dico che questo arriverà presto e metterai da parte alcune preoccupazioni legate proprio ai progetti. Questo è un periodo di recupero.

Pesci. Domani è una giornata particolare per la vostra relazione. La Luna è contro di voi e porta a particolari problemi di natura familiare. Agite con prudenza nelle prossime ore e tutto si risolverà.