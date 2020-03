Juventus, Gravina elogia i bianconeri: “Esempio per tutto il sistema”

Notizie Juventus: Gravina sull’accordo del taglio agli stipendi

Notizie Juventus Gravina | Il campionato di Serie A – così come quasi tutti gli altri – è fermo, e adesso la domanda non può che essere: quando riprenderà tutto? Chiaramente una data non è pronosticabile, anche perchè la situazione è abbastanza chiara: l’emergenza Coronavirus sta condizionando e continuerà a condizionare il normale svolgimento delle attività sportive, e per ora si può solamente sperare in un miglioramento per quanto riguarda il numero dei contagi. In queste ultime settimane si è parlato parecchio del tanto famoso taglio agli stipendi dei calciatori, un’iniziativa accolta piuttosto bene da tutti, e che ha visto la Juventus prendere una decisione unanime: rinunciare a 4 mesi di stipendio. Un gesto più che onorevole, e che ha visto gli elogi del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Quest’ultimo ha parlato all’ANSA:

“Esempio per tutto il sistema, ringrazio Chiellini, Sarri e tutti gli altri per questo gesto. La solidarietà deve essere la prima risposta che va data di fronte ad un’emergenza simile. Il calcio deve essere forte, e serve la collaborazione e la partecipazione di tutti, anche se minima”.

Juventus-taglio stipendi: lo zampino di Ronaldo

La Juventus si è resa partecipe di un gesto senza dubbio molto bello, e la rinuncia allo stipendio non può che essere un input aggiuntivo in questa lotta contro l’emergenza. I leader bianconeri hanno convinto tutti, e anche stavolta c’è stato lo zampino di Ronaldo, anche fuori dal campo.