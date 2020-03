Notizie Juventus, Douglas Costa annuncia la data del rientro

Il brasiliano attaccante della Juventus in questo momento si trova in Brasile, da dove fa il punto sulla situazione stipendi e chiarisce quando avverrà il suo rientro in Italia.

Ultime Juve, Douglas sul taglio degli stipendi

Dopo aver, in un certo senso, scaricato tutto su Ronaldo, Douglas Costa torna a parlare dal Brasile. Lo fa ai microfoni di Esporte Interativo, soffermandosi innanzitutto sulla questione salariale. Come annunciato ieri infatti, ai giocatori bianconeri verrà decurtato il 30% della loro paga su base annuale.

Ecco le parole del brasiliano: “Parlare di quest’argomento è sempre difficile, perché è normale che nessuno voglia rinunciare ai suoi guadagni e i calciatori non fanno eccezione. Però noi sapevamo come si sarebbe evoluta la situazione. Ne abbiamo parlato assieme a tutta la squadra, il virus avrebbe potuto toccare il nostro stipendio. D’altro caltno non biasimo la Juventus, non è responsabile del virus o sapevano che sarebbe successa questa cosa“.

Juventus news, l’annuncio del ritorno in Italia

Poi c’è il campo, tra voglia di ricominciare e consapevolezza che la situazione sia ancora difficile. E i calcoli da farsi, visto che chiunque arrivi nel paese dall’estero dovrà essere confinato in isolamento e non potrà quindi nemmeno allenarsi.

A giudicare quindi dalle sue parole, l’esterno non crede che si riprenderà a giocare prima della metà di maggio: “Pensavo di tornare il 3 aprile in Italia ma ho parlato con Chiellini e mi ha detto che ancora non è ora di ricominciare. Se tutto va bene tornerò tra il 15 ed il 20 aprile“.