Mercato Juventus, Marcelo liberato dal Real Madrid: Alaba la svolta

Mercato Juventus: Marcelo può arrivare

Mercato Juventus Marcelo | La Juventus continua con le sue operazioni di mercato, e adesso il pensiero va fisso all’estate, quando i bianconeri cercheranno ancora una volta di rinforzare la rosa con dei colpi importanti. Nel mirino ci sono diversi giocatori, e molti di questi sono grandi nomi, come ad esempio Marcelo. Il terzino brasiliano è stato accostato diverse volte alla Vecchia Signora, e sebbene la trattativa non si sia mai sbloccata, adesso lo scenario può cambiare in meglio.

Il motivo? Adesso il giocatore potrebbe essere liberato dall’eventuale arrivo di Alaba, a sua volta in partenza dal Bayern Monaco. Se l’austriaco dovesse approdare ai Blancos, ecco che Marcelo a quel punto sarebbe libero di trasferirsi a Torino. Un vero e proprio intreccio di mercato, visto che lo stesso Alaba era finito sul taccuino della Juventus. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Juventus: Marcelo o Alaba per la fascia?

Il mercato estivo sarà fondamentale per la Juventus, soprattutto per andare a rinforzare le fasce difensive. Sia Marcelo che Alaba sono finiti nel mirino, e tra qualche mese si dovrà prendere una scelta su chi andare ad investire. Il brasiliano è più abbordabile, per quanto riguarda il giocatore del Bayern le cose sono molto più complicate. Non c’è solo il Real Madrid, ecco la notizia.