Mercato Inter, Godin pronto ad accettare il Tottenham

Mercato Inter: Godin ad un passo dal Tottenham

Mercato Inter Godin | Un mercato come sempre molto intenso quello di Serie A, che sta vedendo l’Inter in particolare fermento nelle ultime settimane. La squadra di Conte è stata ormai plasmata, e le gerarchie sembra siano state ormai prestabilite da un bel pezzo: il tecnico nerazzurro ha scelto la sua difesa, e nel tridente titolare non c’è spazio per Godin. Il difensore uruguaiano non ha avuto l’impatto che ci si aspettava, e adesso una sua partenza in estate è sempre più probabile.

Le pretendenti ci sono già, ed una in particolare si sta attivando parecchio in questi ultimi giorni: parliamo del Tottenham, che stando a quanto riportato da Don Balon, si dice pronto a strappare il si dell’ex Atletico Madrid. I nerazzurri si preparano a dire addio al Flaco.

News Inter: intreccio con il Tottenham

Godin sembra ormai pronto ad accettare le avance del Tottenham, e intanto l’Inter studia un modo per rinforzarsi in difesa. La partenza dell’uruguaiano verso Londra porterà Vertonghen ad andare via, e proprio il centrale belga qualche mese fa è finito nel mirino dei nerazzurri. Probabile quindi che possa esserci un intreccio di mercato, ma per ora non si può far altro che aspettare.