Coronavirus, Stirpe: “Stagioni spalmate in 2 anni, se no il calcio muore”

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe fa il punto della situazione nel mondo del calcio, devastato come tutti dal covid-19, proponendo una soluzione innovativa rispetto a quella ascoltata finora.

Calcio e coronavirus, l’analisi del presidente del Frosinone

“In questo momento, come imprenditore, sono preoccupato“, spiega Stirpe alla Gazzetta dello Sport, “la situazione è drammatica se pensiamo che non ne abbiamo ancora capito la profondità e non vediamo una via d’uscita. Si sta determinando una crisi economica di portata anche superiore a quella di una guerra. Serve dare sostegno alle famiglie, garantire liquidità alle imprese, postergare le tasse alle aziende che non stanno fatturando. Il calcio non fa eccezione, anzi deve essere uno dei primi settori nei quali intervenire. Se si prova a ripartire saranno pagati gli stipendi, se no è evidente che qualcosa andrà fatto. Mi sembra molto complicato al momento riprendere e provare a finire entro luglio“.

La proposta di Stirpe

Dal numero 1 dei ciociari uno spunto diverso rispetto a tutti gli altri ascoltati finora: “Bisogna spalmare questa stagione in due, ossia ripartire da dove si era finito, ma solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Questa stagione si deve chiudere al 30 giugno 2021, traslando tutti i contratti di un anno: i tesserati così prendono in due anni lo stipendio di uno, avendo lavorato solo un anno. Chi va a scadenza si vedrà allungato il contratto fino al 2021. Questo allungamento servirà per rimodulare al tempo stesso tutto il sistema, a partire dall’Uefa. Si congelano tutte le uscite e si riattivano quando si riparte. Lo Stato avrà le sue tasse, i giocatori i loro stipendi, gli sponsor i loro contratti, saranno solo diluiti nel tempo“.