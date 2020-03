Coronavirus, il Borussia Dortmund si allena: decisione a sorpresa

Coronavirus, il Dortmund torna ad allenarsi: la clamorosa decisione del club tedesco

Coronavirus, il Borussia Dortmund torna ad allenarsi | Il calcio si è fermato e le squadre si sono rassegnate: non si può tornare in campo. Una nozione che però non è condivisa da un club tedesco, perché in Germania non sembrano dello stesso avviso. Il Borussia Dortmund, già nella giornata di domani, scenderà in campo. Il club si allenerà agli ordini di Lucian Favre, senza alcun tipo di problema, lavorando sul campo e in un certo modo, per evitare il contatto tra i calciatori, impegnandosi sul lavoro fisico. Ad annunciarlo è anche l’ex Juventus, Emre Can. Il centrocampista del Borussia Dortmund ha comunicato ai microfoni di Sport1 la decisione del suo club.

Borussia Dortmund, Emre Can: “Cominceremo ad allenarci, rappresenterà un nuovo inizio”

Ha parlato dunque l’ex centrocampista della Juventus, rendendo chiara la situazione vissuta in Germania. Ecco le parole di Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund: “Questi allenamenti rappresentano un inizio. Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di esercizio fatto in casa, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a riprendere la competizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che e’ necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene”. Una notizia dunque che sorprende un po’ tutti, perché nel resto d’Europa gli sport si sono fermati per l’allarme Coronavirus, con lo smart working adottato dalle diverse società di calcio.