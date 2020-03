Coronavirus, Boccia: “Le misure restrittive saranno prolungate, tempi da decidere”

Coronavirus: l’annuncio del Ministro Boccia

Coronavirus Boccia | L’Italia è stata senza dubbio la nazione più colpita dal Coronavirus, e i casi di contagio sembrano non fermarsi, soprattutto a Nord della nostra penisola. La quarantena è stata prolungata, e le misure restrittive sono state prorogate fino al 3 aprile. Inutile dire di come il tutto slitterà ancora di più, e ad annunciarlo è stato il Ministro Boccia, parte integrante del Governo Conte. L’annuncio è arrivato a Sky tg24:

“La scadenza era per il 3 aprile, ma il tutto sarà ulteriormente prolungato, e questo è inevitabile. I tempi sono ancora da decidere, e di questo se ne occuperà il Consiglio dei ministri sulla base delle disposizioni date dalla comunità scientifica”.

Parole importanti, e che sono l’indizio di un calvario ancora non finito per la nostra Nazione. I miglioramenti stentano ad arrivare, e fino ad allora non si può far altro che restare a casa e seguire le direttive imposte dalla Stato.

Boccia sulla questione mascherine

Il Ministro per gli affari regionali e autonomie si è poi voluto esprimere anche su un’altra questione molto importante: le mascherine.

“Siamo sicuri che la crisi per quanto riguarda l’uso personale delle mascherine sarà superata in poco tempo. Sono state infatti ordinate circa 150 milioni di mascherine dalla Cina”.