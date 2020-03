AIA, Nicchi: “Rispettiamo le disposizioni, nessun arbitro allo sbaraglio”

AIA: le parole del presidente Nicchi

AIA Nicchi | Il calcio in Italia è attualmente fermo, ed è anche ovvio vista l’attuale situazione che sta attraversando la nostra penisola. L’emergenza Coronavirus continua a terrificare tutti, e adesso anche le attività sportive non solo restano in dubbio sulla ripartenza, ma è anche possibile che vengano sospese per il resto dell’anno.

Un’ipotesi comunque attendibile, ma che non può essere presa in considerazione da parte di tutti gli atleti, i quali devono essere sempre pronti a ripartire. A ribadirlo è stato il presidente dell’AIA, Nicchi, il quale ha rilasciato delle importanti parole a Radio Sportiva:

“Prima di parlare di campionato dobbiamo tener presente della situazione attuale che stiamo affrontando. Anche gli arbitri rispetteranno tutte le disposizioni, noi continuiamo a lavorare per ripartire. Non manderemo gli arbitri allo sbaraglio, anche noi faremo la nostra parte perchè siamo professionisti. Beneficenza? Anche noi ci stiamo attivando, ma il tutto in grande silenzio”.

Serie A e allenamenti bloccati

I casi di contagio in Italia sono in continuo aumento, e per il momento è esclusa completamente la ripresa del campionato, così come quello degli allenamenti. Ad annunciarlo è stato il ministro Spadafora, che nelle scorse ore ha alzato la voce sulla questione. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.