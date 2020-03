Ultime Napoli: Jovic nel mirino per il dopo Milik, ci sono altri due grandi club inglesi

Calcio Mercato Napoli Jovic Real Madrid Tottenham Chelsea | Il Napoli continua la ricerca di una punta per la prossima stagione. Arek Milik (con un contratto in scadenza nel 2021) è in uscita. Su tutti c’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone che pensa all’attaccante polacco. Intanto, gli azzurri, oltre a Petagna e il rinnovo di Mertens vogliono acquistare un altro attaccante. Tra i nomi in cima alla lista c’è Luka Jovic del Real Madrid. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte non si è ambientato al meglio in Liga ed è pronto a partire per ritrovare i numeri che aveva in Germania gli scorsi anni. L’ostacolo resta l’alto ingaggio del calciatore intorno ai 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli è a lavoro, ma a quanto pare su di lui ora ci sono altri due club inglesi che possono battere la concorrenza del Napoli.

Calciomercato Napoli: Jovic si complica, Il Real ha offerto la punta a Tottenham e Chelsea

Secondo quanto riportano i quotidiani inglesi, il Real Madrid conta di liberarsi dell’ingaggio di Luka Jovic, mettendolo sul mercato e sperando di incassare una cifra importante intorno ai 50 milioni di euro. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte pare sia stato offerto nelle ultime ore a Tottenham e Chelsea in Premier League. Entrambi i club pare siano alla ricerca di una punta, più il Tottenham che potrebbe veder partire Harry Kane (soprattutto senza l’ingresso alla Champions), meno il Chelsea che nonostante la partenza di Giroud ha piena fiducia in Abraham, leader dell’attacco di Lampard. Intanto, il Napoli attende e si guarda intorno.