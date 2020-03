Calciomercato Napoli: Cavani vicino al nuovo club

Calciomercato Napoli Cavani Boca Juniors | Edinson Cavani, attaccante uruguaiano del PSG, è in scadenza di contratto. Dal 30 giugno prossimo il calciatore sarà svincolato ed è alla ricerca di un nuovo club. Su Cavani resta sempre aperta l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Napoli, dove ha vestito la maglia azzurra dal 2010 al 2013 facendo sognare i tifosi azzurri. Con 33 anni appena compiuti, non è da escludere nulla, soprattutto perché i rapporti tra il calciatore e la piazza, ma soprattutto la società sono sempre rimasti ottimi. Intanto, l’unica cosa certa è che il calciatore lascerà Parigi dopo 7 anni. Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di continuare con l’attaccante e il fratello-agente valuta ogni possibilità con lui. Spunta anche un clamoroso ritorno in Sud America, dove potrebbe acquistarlo il Boca Juniors per fargli fare coppia con Tevez. A rivelarlo è il noto portale uruguaiano Ovacion.

Ultime Napoli: Cavani al Boca Juniors, arrivano le parole di Forlan

Prende sempre più quota l’ipotesi Cavani-Boca Juniors dalla prossima estate. Intanto, a parlarne, è Diego Forlan, amico ed ex compagno di Nazionale di Cavani. Forlan ha detto addio al calcio giocato negli ultimi anni e oggi allena il Penarol. Intanto, ad una radio locale ha ammesso di aver sentito il Matador: “Mi parla del Boca Juniors e dice che gli piacerebbe giocarci. Io lo vedrei bene lì. Stiamo parlando di una delle squadre più grandi del nostro continente”.