Calciomercato Milan: Donnarumma via, l’agente in contatto con un club in Premier: Juve, PSG e Real Madrid beffate

Calciomercato Milan Donnarumma Chelsea | Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è sempre più un oggetto di desiderio dei migliori club del mondo. Il casse 1999 è considerato uno dei migliori portieri al mondo e ora il suo futuro potrebbe non essere più rossonero. Il portiere italiano ha sempre dichiarato amore alla maglia del Milan, ma con un contratto in scadenza nel 2021 potrebbe andare via. Proprio per questo il Milan ha messo gli occhi su Alex Meret, che pare sia in uscita dal Napoli e fuori dal progetto di Rino Gattuso. Intanto, tra Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain, si intromette un club inglese che pare abbia anche già avviato i contatti con Mino Raiola, suo agente, per chiudere l’affare.

Nei giorni scorsi Gigio ha rinnovato le parole d’amore nei confronti dei tifosi del Milan, ma questo non significa che la prossima stagione vestirà ancora la maglia rossonera. Il rinnovo resta lontano e i migliori club si fanno avanti. Stando però a quanto riferiscono dal’Inghilterra i colleghi del Sunday Express, il Chelsea potrebbe beffare Juventus, Real e Psg. Pare che il club londinese abbia già avviato i contatti con Mino Raiola con il clu che avrebbe chiesto all’agente di tenerli informati su ogni tipo di sviluppo. Il colpo Donnarumma da 60 milioni verrebbe finanziato da Kepa (il portiere più costoso della storia del calcio), messo ai margini da Lampard e pronto alla cessione.