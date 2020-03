Calciomercato Juventus, Sancho finisce nel mirino di Klopp: piace anche Dybala per il dopo Salah

Calciomercato Juventus, Sancho piace al Liverpool | Il calciomercato non è mai fermo, anche nei momenti in cui tutto il mondo del calcio è bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus. I club europei iniziano a pensare a nuovi investimenti e a come cambiare la rosa quando si riprenderà a lottare per titoli importanti. La Juventus di Maurizio Sarri guarda con interesse alla prossima stagione e a tutti i talenti che potrebbero vestire bianconero.

Calciomercato Juventus, Sancho nel mirino del Liverpool

Ma si sa, dove c’è la Juve, c’è concorrenza. I bianconeri sono sempre a caccia di nomi altisonanti ma non sono mai soli. Uno dei giovani talenti del nuovo calcio che interessa a Paratici è Jadon Sancho, attaccante inglese del Borussia Dortmund. La Juventus gli ha messo gli occhi addosso già la scorsa estate e in futuro ci riproverà. Non sarà facile, ovviamente. Sia per le richieste del Borussia Dortmund, sia per l’incessante concorrenza. Ultima squadra interessata, in ordine di tempo, è il Liverpool di Jurgen Klopp. Dalla Spagna arrivano voci di un rapporto non più idilliaco tra il tecnico tedesco e Mohamed Salah che sarebbe pronto a firmare per il Real Madrid. Ecco perché “Don Balon” parla dell’interesse dei Reds per Jadon Sancho.

Notizie Juve, Klopp “studia” anche Dybala

Il futuro di Salah, dunque, sembra lontana da Anfield dopo stagioni indimenticabili. Jurgen Klopp ha inserito Jadon Sancho al primo posto nel taccuino dei preferiti. Ma tra questi c’è anche il nome di Paulo Dybala. Nelle prossime settimane, però, la Juventus punterà a blindare il suo numero 10 con un rinnovo contrattuale significativo.