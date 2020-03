Calciomercato Juventus, come Ronaldo ha convinto lo spogliatoio sul taglio degli stipendi

Cristiano Ronaldo è stato decisivo nella trattativa che ha portato al taglio degli stipendi dei calciatori bianconeri, che rinunciano al salario di marzo, aprile, maggio e giugno in attesa di ulteriori novità in merito alla ripresa della Serie A.

Calcio mercato Juventus, le trattative per il taglio stipendi

Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto da apripista al calcio italiano nelle misure di riduzione dei costi dopo lo stop determinato dal coronavirus. I giocatori della Juve infatti, a meno che non si riprenda a giocare e con la promessa di rimettersi in pari magari col passare del tempo, hanno rinunciato a ben 4 mensilità di quest’anno. La Gazzetta dello Sport riferisce come sia stato possibile. Un ruolo fondamentale è stato svolto da capitan Chiellini, che già studia da dirigente; sentiti anche Bonucci e Buffon, senatori di questa squadra, prima di procedere coi tagli.

Ultime mercato Juve, il sì di Cristiano ha fatto la differenza

Ma la differenza l’ha fatta l’assenso di Cristiano Ronaldo: dopo il suo sì da Madeira tutto è stato più facile. Certo, dall’alto dei suoi 31 milioni di stipendio, non è una grandissima perdita, ma è un segnale importanta, vista la rilevanza del personaggio. Fa un po’ ridere immaginarlo come sindacalista, soprattutto pensando che proprio 2 anni fa fu causa di uno sciopero degli operai della FIAT, in protesta per il suo acquisto.

E invece stavolta ha messo tutti d’accordo: proprio lui, che di solito, da superstar qual è, riceve un trattamento differente. Lui che può mandare Sarri a quel paese, rischiando di compromettere il rapporto col tecnico, salvo essere perdonato dopo un periodo lontano dal mister. Lui che ora ha compattato la squadra verso una decisione difficile.