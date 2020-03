Calciomercato Juventus, parla Mandragora | Le stagioni con Crotone e Udinese ne hanno temprato il carattere e l’esperienza in Serie A. Ora Rolando Mandragora è pronto a tornare a vestire la maglia della Juventus per giocarsi le sue chance in una big. Il centrocampista napoletano classe ’97 in estate potrebbe essere il nome che completerebbe il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, Mandragora: “Mi piacerebbe tornare”

A “Casa Sky Sport” l’attuale centrocampista dell’Udinese ha parlato del suo futuro e dell’esperienza a Udine.

“Fa sempre piacere sentirsi accostati a squadre importanti. In questo momento sono un giocatore dell’Udinese e ne sono felice. Parlare di calcio in questa situazione non è semplice”.

Ruolo preferito? “Mi piace giocare da regista. Mi piacerebbe rubare il posto a Pjanic ma con lui e Bentancur la Juventus è ben coperta. Il mio idolo nel ruolo di play è Andrea Pirlo. Devo ringraziare Gasperini che mi ha lanciato nel mondo del calcio quando ero al Genoa. Mi ha insegnato molto ed è tra gli allenatori che mi ha dato più di tutti. Il mio esordio avvenne in una partita difficile e non lo dimenticherò mai”.

Notizie Juve, Mandragora si confronta con Castrovilli

Il centrocampista dell’Udinese potrebbe essere ricomprato dalla Juventus in estate per 26 milioni ma non è l’unico club interessato al calciatore. Piace anche alla Roma e i bianconeri potrebbero provare ad attuare uno scambio con Bryan Cristante in vista di un centrocampo sempre più italianizzato. Per questo Maurizio Sarri guarda anche in casa Fiorentina e soprattutto a Gaetano Castrovilli. Mandragora conosce bene il collega viola e sottolinea le differenze.

“E’ nettamente più forte di me: è un amico lo apprezzo come giocatore. Ricopriamo due ruoli diversi, possiamo completarci”.