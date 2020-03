Calciomercato Juventus, Hakimi si allontana: concorrenza del Chelsea

Calciomercato Juventus: Hakimi, si raffredda la pista?

Calcio Mercato Juventus Hakimi | Il mercato di Serie A si fa sempre più fitto e interessante, e le big del nostro campionato si dimostrano come sempre le più attive. La stagione è al momento ferma, ma la Juventus ne sta approfittando per programmare qualche colpo importante in vista dell’estate. La sessione sarà molto impegnativa, e i bianconeri continuano a tenere d’occhio tantissimi profili, come sempre giovani e di grande prospetto. Nel mirino ci è finito anche Hakimi, laterale marocchino che sta facendo benissimo in prestito al Borussia Dortmund.

Il giocatore però è di proprietà del Real Madrid, e non è da escludere che nella prossima stagione possa far ritorno in Spagna. Intanto però la corsa su di lui si accende sempre di più, e la stessa Juventus sta pressando parecchio per accelerare i tempi. Cosa non facile, specie viste le ultime notizie trapelate dall’Inghilterra: stando al Daily Mirror, su Hakimi ci sarebbe anche l’interesse del Chelsea.

Hakimi e quel dubbio sul Real Madrid

Hakimi è un obiettivo concreto per la Juventus, ma il futuro del giocatore marocchino è ancora indecifrabile. Da capire ci saranno le intenzioni del Real Madrid, il quale per ora non si è ancora espresso a riguardo. Lo stesso giocatore ha infatti voluto esprimere questo pensiero, leggete le sue parole.