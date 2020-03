Calciomercato Inter, l’ultima idea è Luigi Sepe

Luigi Sepe è stato autore, anche quest’anno, di ottime prestazioni: le sue giocate hanno attirato l’interesse dell’Inter, che si trova a dover rivoluzionare il roster dei portieri in prospettiva dell’addio di Handanovic.

Calcio mercato Inter, pronto il colpo Sepe

Piacerebbe a tutti, tifosi dell’Inter o meno. Ma Samir Handanovic non è eterno, e per questo i nerazzurri si stanno già guardando intorno. Questa mattina abbiamo letto come l’indiziato numero 1 al momento sia il portiere di un’altra big, ma come riferisce Tuttosport, Marotta e Ausilio stanno immaginando il prossimo come un mercato nel quale cambiare tutto il team di estremi difensori. Visto che Daniele Padelli non convince, sarà attacco a Luigi Sepe, attualmente al Parma, dove ha già dimostrato di poter fare da secondo in una big. Servirà capire quanto il portiere voglia tornare a fare panchina, dopo aver trovato finalmente continuità di rendimento in Emilia.

Ultime mercato, l’asse Inter-Parma è come sempre infuocata

Dal canto suo l’Inter ha pensato di puntare comunque esperto (classe ’91) come vice per quel ruolo perché non ritiene ancora Radu pronto per il grande salto. Magari chissà, proprio in Emilia il rumeno potrebbe trovare minutaggio, in un rinnovato ballottaggio con Colombi. Ad ogni modo, riferisce Tuttosport, l’Inter ha intenzione di dare altri giovani in prestito al Parma come Agoumé e Pirola.