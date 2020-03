Calciomercato Inter: Meret in uscita dal Napoli, fissato il prezzo

Calciomercato Inter Meret Napoli | Con Gennaro Gattuso, Alex Meret, giovane portiere del Napoli, è diventato sempre di più una seconda scelta nelle gerarchie del nuovo allenatore. Gattuso ha ribadito più volte di non essere aziendalista e che farà le scelte in base al suo stile di gioco. Alex Meret è un patrimonio calcistico del Napoli, ed è sotto gli occhi di tutti. Intanto, il giovane portiere sta soffrendo molto questa situazione che gli sta praticamente bloccando la crescita nella sua stagione migliore di sempre. Lo stesso portiere ha parlato con i suoi agenti per trovare una possibile soluzione. Intanto, su di lui ci sono Inter, che pensa a un giovane portiere forte per il dopo Handanovic in futuro e il Milan che potrebbe cedere Donnarumma. Meret non accetterà ancora di fare alternanza con Ospina ed è pronto a lasciare i pali del club azzurro, il Napoli, intanto, potrebbe accettare la sua cessione senza opporsi. Secondo Tuttosport, il prezzo fissato da De Laurentiis è di 60 milioni. Il classe 1997 è stato acquistato nel 2018 con l formula del prestito e obbligo di riscatto a 22 milioni di euro.

Ultime Napoli: Meret, via. Sirigu o Sepe per sostituirlo

Nello stesso tempo, il Napoli fa capire che la cessione di Meret è sempre più una possibilità concreta. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta sondando in queste settimane diversi portieri. Su tutti ci sono Salvatore Sirigu del Torino e e il possibile ritorno del napoletano Luigi Sepe.