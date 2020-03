Notizie Genoa, Preziosi parla dello stop della Serie A

Ultime Genoa Preziosi Serie A | Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della fine della stagione attuale e dell’ipotesi con la finesta di calciomercato aperta per 4-5 mesi. Intanto, Lega e AIC sono a lavoro riguardo la situazione tagli stipendi. L’emergenza coronavirus ha colpito e non poco il mondo del calcio, in particolare la Serie A che sta cercando di studiare tute le possibili situazioni. Ancora da capire se il campionato terminerà e in che modo saranno assegnate retrocessioni, piazzamenti UEFA, promozioni e il vincitore dello scudetto. Intanto, il numero uno del Genoa dice la sua al riguardo.

Ultime Genoa, parla Preziosi sul campionato italiano

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Preziosi ha dichiarato di essere contrario sia alla finestra di calcio mercato aperta per diversi mesi che a continuare l’attuale stagione ferma. Queste alcune delle sue parole sul quotidiano:

“Non riesco a trovare il senso al portare a termine questa stranissima stagione. A mio pare non vale nemmeno la pena fare un tentativo”.

Sul mercato aggiunge:

“Assurdo pensare ad una sessione di mercato lunga 4-5 mesi, già quella estiva è più lunga di quanto debba essere. Io fisserei la fine del campionato verso fine luglio e farei il mercato aperto solo ad agosto, per 25-30 giorni, sono più che sufficienti”.