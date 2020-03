Ultime AS Roma, l’agente di Schick: “Non tornerà, solo tattica”

Notizie AS Roma | Quale sarà il futuro di Patrick Schick? Se lo chiedono in tanti anche nella capitale dove il calciatore non ha lasciato un buon ricordo nonostante sia ad oggi il giocatore più caro ma acquistato dai capitolini. Lo stop ai campionati potrebbe compromettere il suo futuro in Bundesliga dove sta giocando in prestito con la maglia del Lipsia. Proprio di questo ha parlato il ds dei tedeschi Markus Krösche nel corso di un’intervista concessa a ‘Sport1’:

“Ora come ora, non posso dire che eserciteremo quelle clausole. La crisi sta avendo un impatto globale, non sappiamo come andrà nei prossimi mesi. Non sappiamo come si svilupperà il mercato, chissà quali saranno le risorse a nostra disposizione e cosa vorranno fare gli altri club. Tra un mese potremmo avere un quadro più chiaro”.

Ultime Roma, parla l’agente Paska

Al ds della società del gruppo RB ha risposto Pavel Paska, agente dell’attaccante, che ha parlato a ‘iSport.cz’:

“Le sue parole sono solo tattiche. Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. Le società tedesche economicamente sono le più sane in Europa. Non c’è un problema economico. In Italia hanno scritto che Patrik può tornare, ma il Lipsia ha un’opzione unilaterale per riscattarlo. Credo sia davvero solo un modo per cambiare le cifre. Siamo tranquilli. Il Lipsia è la squadra ideale per Patrik”. Anche perchè la Roma ha in mente altri progetti per l’attacco.