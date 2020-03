Oroscopo di domani 29 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata di netto miglioramento rispetto alle scorse, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore. Ti senti pieno di energie e con voglia di fare, cerca di sfruttarlo. In amore la situazione è abbastanza tranquilla, cerca solo di dosare le parole.

Toro. Si può raggiungere un obiettivo con minore sforzo. Adesso puoi ottenere un grande risultato. Cerca le persone giuste per realizzare un tuo desiderio. Dobbiamo stare attenti a valutare le persone e scegliere solo le migliori.

Gemelli. Quando abbiamo stelle nervose possiamo essere impegnati in un esame o prova. Novità importanti, chi aspetta sarà accontentato.

Cancro. Fine settimana complicato dal punto di vista dell’amore. Non è una crisi ma devi capire bene se è quello che vuoi. Inoltre ci sono piccoli problemini personali che creano agitazione. Non perdere la pazienza.

Leone. Valutate bene cosa progettare e chi avere al vostro fianco. Qualcuno potrebbe decidere di partire con nuovi progetti molto interessanti che daranno i frutti nei prossimi mesi.

Vergine. Molti pianeti nel tuo segno, raddoppiano le responsabilità. Cerca di rilassarti. Ti stai giocando il tutto per tutto. Devi avere certezze, con certe persone non è facile avere a che fare. Hai bisogno di conferme in amore.

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete a spaccare il capello in quattro in ogni cosa, e questo rappresenta un limite non indifferente. In amore dovete ancora ritrovare la serenità soprattutto se di recente c’è stata una separazione dolorosa

Scorpione. Momento delicato per le relazioni. Quelle che non vanno o che hanno problemi di varia natura, gestitele con le molle. C’è da chiarire cosa si vuole. Entro la primavera vanno tagliate le cose negative una volta per tutte.

Sagittario. Momento di forza per l’amore, dipende dalle scelte che fai. Alcuni sono attratti da persone difficili. Con un po’ di riflessioni saprai gestire certe situazioni in futuro.

Capricorno. Hai bisogno di prendere tempo per te stesso e chi ami. Saturno inizierà un transito, ci siamo quasi. Sarà necessaria la massima chiarezza in amore.

Acquario. Il lavoro vi darà i giusti riconoscimenti. Per qualcuno arriveranno addirittura nuove opportunità. Anche l’amore va a gonfie vele

Pesci. In amore ci sono tante possibilità di risanare un rapporto che non vi soddisfa del tutto, ma dovete agire per riuscirci. Le coppie che coesistono da tempo potrebbero programmare un figlio o una vacanza per riavvicinarsi ancora di più.