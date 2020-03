Notizie Napoli, Gattuso: “Rispettate le regole, è fondamentale”

Ultime Napoli | Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato attraverso i canali social del club azzurro lanciando un messaggio per tutti i tifosi e per gli italiani in questo momento complicato. Il tecnico, dopo aver donato un’ambulanza, ha voluto parlare a tutti del periodo di emergenza coronavirus:

“Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi del Napoli e a tutti i tifosi di qualisiasi genere, a tutti quelli che amano il calcio europeo e mondiale. So che stiamo attraversando un momento molto difficile. Per questo motivo vi chiedo di restare a casa perché è fondamentale.

Fuori ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. A me dispiace molto per tutte le persone che ci hanno lasciato ed anche per loro vi chiedo e bisogna rispettare le regole. So che è difficile stare a casa, ma serve uno sforzo da parte di tutti per superare questo momento complicato“.

Ultime Napoli: Gattuso cuore d’oro

Il tecnico, attualmente a Napoli dove vive come tutti in isolamento, è stato protagonista di un bellissimo gesto. L’ex centrocampista ha donato di nascosto un’ambulanza per tenere testa all’emergenza legata al virus.