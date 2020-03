Notizie Juventus; Dybala, Matuidi e Rugani vanno ancora controllati

Ultime Juve, continua la preoccupazione per Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani.

Sono questi i tre giocatori della Juventus positivi al coronavirus. Come riportato da cm.com, la settimana prossima i tre calciatori bianconeri saranno sottoposti come da prassi ad un nuovo tampone. La Joya, insieme alla compagna Oriana Sabatini, è stata tra le ultime a risultare positivi al COVID-19, per questo potrebbe volerci un po’ più di tempo per guarire del tutto.

A differenza sua il difensore e il centrocampista hanno già superato il periodo medio della durata del virus e si sono già rimessi. Per questo motivo per loro il tampone dovrà solo dare conferma. I due, infatti, erano già da tempo asintomatici. Settimana prossima capiranno se risulteranno negativi e potranno tornare alla vita normale una volta ultimata la quarantena.

Ultime Juve: le condizioni di Dybala

Dei tre l’argentino è stato quello che più sembra aver sofferto per il virus. Per fortuna ora l’attaccante sta bene ma non sono stati giorni facili per lui e la compagna come confermato qualche giorno fa in un’intervista.