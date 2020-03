Notizie Juventus, sospiro di sollievo per Dybala

La famiglia di Paulo Dybala può tirare un sospiro di sollievo: tutti i tamponi per il coronavirus sono risultati negativi.

Ultime Juventus, esito negativo per gli esami al covid-19 per la famiglia Dybala

Dopo aver soggiornato in Italia fino a 2 settimane, tutta la famiglia della Joya era stata sottoposta a quarantena. Il fratello Gustavo, la madre Alicia e la cognata dell’attaccante si erano poi successivamente sottoposti al test all’ospedale di Cordoba: oggi i risultati hanno annunciato la lieta notizia, sono tutti negativi. Saranno chiaramente esami da ripetere, così come quelli riguardante il calciatore, risultato invece positivo.

Nell’arco di una settimana, si avranno ulteriori novità in merito. Per quanto riguarda il giocatore bianconero, è rimasto a Torino a seguito dell’accertamento dell’avvenuta infezione.

Buone nuove dall’Argentina quindi, al contraio di quanto avvenuto ieri. Stando infatti ai media locali, Gustavo Dybala e sua moglie sono stati denunciati dai vicini di casa: i due sono accusati di aver violato l’isolamento obbligatorio al quale erano sottoposti proprio per essere entrati in contatto Paulo, risultato positivo al covid-19.

Juve news, il racconto della malattia di Dybala

Ieri pomeriggio il bomber argentino, attraverso i canali ufficiali della Juventus, si è intrattenuto con i tifosi bianconeri in diretta, raccontando le sensazioni che si provano quando il virus che sta mettendo in ginocchio il pianeta ti colpisce. “Quando provavo ad allenarmi in questi giorni”, spiega l’attaccante, “sentivo che dopo cinque minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli“.