Notizie Genoa, Pandev: “Mourinho leale, grato a Delio Rossi”

Ultime Genoa | Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato della sua carriera a cm.com:

Le parole di Pandev

“Mourinho? Ho lavorato con Mourinho sei mesi all’Inter e abbiamo vinto tutto. E’ una persona sincera, molto leale sa parlare con tutti e creare sintonia. Ti dice sempre tutto in faccia, personalmente e davanti alla squadra. Avevamo tanti campioni e questo ha fatto la differenza con loro. Invece tra i vari allenatori che non ho mai incrociato, avrei voluto Jurgen Klopp. Mi piace moltissimo come giocano le sue squadre. In carriere ho avuto tecnici molto bravi come Delio Rossi a Walter Mazzarri, mi hanno insegnato molto. Vorrei citarli tutti ma la lista è lunga, non sono più un ragazzino.

Gratitudine?Forse la persona che più mi ha fatto crescere è mister Delio Rossi, negli anni della Lazio. Mi ha insegnato molto.