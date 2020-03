Notizie Fiorentina, Pezzella: “Batterò questo virus”

Ultime Fiorentina | German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a QS. Il centrale nelle scorse settimane è risultato positivo al Coronavirus, per questo ha voluto raccontare la usa esperienza:

Le parole di Pezzella

“È un virus che fa paura ma alla fine lo batterò. In base ai sintomi ho capito subito che si trattava di Covid-19 e che non stavo bene.

Tra poco farò un altro tampone però il peggio per fortuna è già alle spalle. Ora noi come comunità abbiamo bisogno di proteggere tutte le categorie più fragili. Se la forma fosse stata più aggressiva mi avrebbero dovuto ricoverare.

Nel mondo non esistono immuni, ecco perché bisogna affrontare questa situazione con grande senso di responsabilità.

Dopo questi giorni difficili devo dire grazie al club, ai medici e ai miei compagni. Attenzione, affetto e conforto non sono mai mancati. In questi giorni, anche se sono in isolamento, ho potuto contare sulla loro vicinanza. Ho già ricominciato a fare qualche esercizio atletico per riprendere la forma.