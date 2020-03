Atletico Madrid: deceduto Christian Minchola, canterano Colchoneros

Ultime Atletico Madrid: morto il giovanissimo Christian Minchola

Ultime Atletico Madrid Minchola | Il mondo del calcio è in completo subbuglio in queste ultime settimane, e attualmente tutte le competizioni sono ferme, in attesa ovviamente di buone notizie dai dati di contagi. Intanto però, dall’altra parte oltre la nostra penisola, c’è un club che in queste ore sta piangendo la morte di un suo giocatore. Parliamo dell’Atletico Madrid, che da poco ha appreso una notizia terribile: è deceduto, alla tenera età di appena 14 anni, il giovanissimo canterano Christian Minchola. Promettente attaccante e legato ai colori Colchoneros. Un lutto terribile, questo il comunicato ufficiale riportato da calcionews24:

“Siamo scioccati dalla triste notizia della morte del nostro giocatore e piangiamo profondamente la sua perdita. L’Atlético de Madrid e l’intera famiglia colchonera saranno accanto alla famiglia e agli amici di Christian in questi momenti di immenso dolore. Come annunciato dal nostro CEO, Miguel Ángel Gil, la bandiera dell’omaggio ai nostri fan situati nel Wanda Metropolitano volerà a mezz’asta in onore di Christian Minchola e di tutti gli atleti che sono morti nelle ultime settimane”

Lutto anche in Brasile

Mentre in Spagna si piange la morte del giovanissimo Minchola, anche in Brasile non si può certo dire che sia un periodo fortunato. Oltre all’emergenza Coronavirus, nelle ultime ore si è venuto a sapere della morte del fratello minore di Pelè. Questi tutti i dettagli.