Notizie Atalanta, Percassi: “Mi viene da piangere”

Ultime Atlanta | Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a RTL 102.5. Il numero uno della Dea ha ricordato anche la grande cavalcata europea della sua Atalanta ed anche le emozioni degli ultimi anni. Il presidente spera di poter riuscire a strappare un sorriso ai bergamaschi in questo momento complicato vista l’emergenza

“È stato un crescendo di emozioni, a giugno saranno dieci anni da quando, con la mia famiglia, abbiamo deciso tornare all’Atalanta. Dieci anni in crescendo, dalla promozione in Serie A ai nove campionati consecutivi di prima divisione. Dall’Europa League all’essere ora tra le migliori otto squadre della Champions è stata un’emozione incredibile. L’emozione più forte è stata la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Non dimenticherà mai quelle immagini con la squadra che a fine partita a Valencia ha dedicato a Bergamo e ai bergamaschi un’impresa che ormai è storica”.

Ultime Atalanta, Percassi ai tifosi

Percassi ha deciso di mandare anche un messaggio ai tifosi: