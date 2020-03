Mercato Milan, Fekir colpo complicato: arriva la decisione del Betis

Tweet on Twitter

Mercato Milan: Fekir si allontana, il Betis fa muro

Mercato Milan Fekir | Mentre la Serie A è ferma, il mercato si infiamma sempre di più, e ne sa qualcosa il Milan, che nelle ultime settimane sta pensando a qualche nome importante per la prossima stagione. A far fronte a qualche partenza, ci sarà qualche innesto di qualità, e sul taccuino della dirigenza ci è finito anche Nabil Fekir, attaccante francese di proprietà del Betis.

L’ex Lione è senza dubbio un elemento di spicco, e portarlo via dalla Spagna non sarà affatto facile, specie dopo la decisione del club spagnolo: stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, non c’è nessuna intenzione di cedere Fekir, neppure alla cifra ipotizzata di ben 40 milioni di euro. Beffati i rossoneri quindi, che da oggi hanno certamente meno possibilità di arrivare al giocatore.

News Milan: altro francese nel mirino

Fekir con molte probabilità non vestirà la maglia del Milan la prossima stagione, e intanto i rossoneri pensano ad un altro giocatore francese molto interessante. Parliamo di un giovane, difensore centrale, del Lipsia: Upamecano, già nel giro della Nazionale. Molto più abbordabile rispetto all’altro obiettivo, ma ugualmente una preda difficile da raggiungere. I rossoneri preparano un assalto concreto in estate, serve assolutamente una spalla a Romagnoli.