Mercato Juventus, Emerson Palmieri smentisce tutto: “Notizie false”

Mercato Juventus: Emerson smentisce e snobba i bianconeri

Mercato Juventus Emerson Palmieri | Il mercato di Serie A si fa sempre più interessante, e le principali big del nostro campionato stanno sfruttando queste settimane di “stop” per programmare eventuali colpi in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive c’è senza dubbio la Juventus, impegnata in qualche operazione di corteggiamento, soprattutto per quanto riguarda i reparti di centrocampo e difesa.

Sulle fasce c’è bisogno di una piccola rivoluzione, anche perchè i continui acciacchi fisici di Danilo, De Sciglio e Alex Sandro hanno preoccupato non poco, costringendo Sarri ad adattarsi più e più volte. Ecco che un terzino servirà eccome, e in questi ultimi giorni il nome più caldo è stato quello di Emerson Palmieri. A detta di molti si era parlato anche di un’offerta pronta, ma lo stesso italo-brasiliano ci ha tenuto a smentire tutto:

“In questi tempi così duri ci sono giornalisti che diffondono notizie false. Non ho mai detto nulla, dico solo che la mia volontà è l’opposto di quello che è stato detto sulla mia cessione”.

News Juventus: caccia ad un altro terzino

Emerson Palmieri con molte probabilità non vestirà la maglia della Juventus la prossima stagione, e di fatti Paratici dovrà andare alla ricerca di un altro laterale difensivo. I sondaggi sono aperti, nei prossimi giorni ci saranno altre novità.