Juventus news, Agnelli: Scudetto a tavolino? “No grazie”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, con un semplice like ha sintetizzato la posizione della società bianconera in merito alla possibilità di vincere lo scudetto senza terminare il campionato.

Notizie Juventus, finire o non finire la Serie A?

In questi giorni, per quanto riguarda il mondo calcistico, infiamma ovviamente il dibattito sulle soluzioni per portare a termine la stagione. Il prossimo 3 aprile sarà una data fondamentale, i club di Serie A si riuniranno per capire il da farsi ma si fa sempre più strada l’opportunità di non finire il campionato. Cosa fare a quel punto? C’è che opta per annullare tutto, e ripartire con Serie A, Serie B e via via tutte le altre competizioni così come si era cominciato lo scorso agosto. C’è chi invece vorrebbe “cristallizzare” la classifica: si guarda all’ultima giornata, assegnando così in un campionato mozzato scudetto, posti Champions e via via fino alla retrocessione. Al di là di quanto mormorato, non è questa un’ipotesi che piace ad Andrea Agnelli.

Ultime Juve, quel like tattico di Agnelli

Il presidente della Juve lo ha fatto intendere palesemente mettendo un ‘like’ su Twitter al post del profilo “Laterza Stella“, gestito dai supporter bianconeri. “Scudetto a tavolino? Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso se noi dicessimo ‘no grazie’!“, è la frase per la quale Agnelli ha mostrato apprezzamento. E non pensate che il numero 1 bianconero sia uno dal like facile: da quando è su Twitter, in 8 anni, ha schiacciato su quel pulsante con un cuore soltanto 13 volte…