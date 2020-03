Coronavirus, possibile chiusura fino al 18 aprile: la strategia del governo Conte

Coronavirus: nuovo piano del Governo

Coronavirus Conte | Una situazione davvero drammatica e surreale quella che stiamo vivendo in Italia, dove il Coronavirus ha avuto un impatto devastante sulla vita di tutti. Il Covid-19 è riuscito in poche settimane a stravolgere qualsiasi cosa, partendo dal mondo del calcio, fino ad arrivare alla vita di tutti i giorni. I casi di contagio sono in continuo aumento, e intanto la strategia del Governo Conte è stata chiara fin da subito: quarantena per tutti, e attività sospese.

Sebbene il tutto sia stato prolungato fino al 14, la sensazione è che adesso si stia analizzando un’altra ipotesi: confermare la chiusura totale e i divieti di spostamento fino al 18 aprile. Insomma allungare ancora i tempi per studiare più a fondo la questione, aspettando magari un calo dei dati. A riportarlo è Leggo.

Coronavirus: aziende in perdita, Conte valuta

Un’altra questione prioritaria al momento è senza dubbio quella relativa alle aziende, in netto calo rispetto a qualche tempo fa. Uno scenario pronosticabile, e che per molti potrebbe diventare la vera mazzata di questa pandemia. Al Governo si studia un modo per attutire il colpo: il Premier Conte sta pensando ad una minima ripresa delle attività produttive. Ora ci sarà solo da aspettare, ma dai piani alti stanno arrivando grosse novità.