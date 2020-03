Calciomercato Roma: Diego Costa nel mirino

Calciomercato Roma: Diego Costa torna un obiettivo

Ultime Roma: Diego Costa obiettivo per l’estate? In attesa di chiarire il destino del campionato il club giallorosso prepara già la rosa per la stagione 2020/21.

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi di alto profilo. In attacco potrebbe arrivare Diego Costa.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’attaccante spagnolo di origini brasiliane sarebbe il primo nome sul taccuino di Gianluca Petrachi. Il Direttore Sportivo, dopo aver chiudo dai Colchoneros già lo scorso anno il colpo Nikola Kalinic, avrebbe individuato un altro possibile vice-Dzeko.

Nikola Kalinic, era arrivato un anno fa proprio dall’Atlético in prestito, ma che non avrebbe convinto e per questo il suo destino sembra segnato. Il croato tornerà a Madrid mentre Diego Costa, invece, potrebbe fare il percorso inverso.

Ultime Roma: stagione difficile per Diego Costa

L’Atlético sarebbe disposto a lasciare andare l’attaccante in caso di un’offerta congrua. L’ex Chelsea quest’anno ha segnato solo 2 goal ed ha perso il posto di titolare a vantaggio di Alvaro Morata anche a causa di molti problemi fisici. Il suo nome non è nuovo per la Roma che aveva già provato a portare in Italia l’attaccante dall’Atlético Madrid. Già nel 2013 i giallorossi avevano fatto primo tentativo, per poi riprovarci nel 2018. Questa volta lo spagnolo potrebbe arrivare veramente in Italia.