Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma oppure ognuno per la propria strada

Calciomercato Milan, Donnarumma: rinnovo o addio, Gigio di fronte al bivio

Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma | E’ arrivato il momento per delineare presente e futuro in casa Milan. Non si può più aspettare, lo hanno fatto sapere ai vertici del club: Gianluigi Donnarumma dovrà decidere per il proprio futuro. Sì, perché non può più attendere il Milan, deve capire quale sono le reali intenzioni del calciatore. La società rischia di perderlo a zero nel 2021, come analizza La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Il calciatore, in scadenza nell’estate del prossimo anno, potrebbe andar via a parametro zero ed è proprio tutto quello che vuole evitare la società milanista. Sarebbe una beffa, dopo i diversi anni passati con il club rossonero, squadra in cui Gigio ha mosso i primi passi da enfant prodige, consacrandosi tra i top portieri al mondo.

Ultime Milan, Donnarumma potrebbe non fare parte dei rossoneri del domani: rinnovo o addio, Theo Hernandez al centro del progetto

Riflessioni in casa Milan, con Donnarumma e il suo agente, Mino Raiola, sempre protagonisti. Il potente procuratore dell’estremo difensore rossonero deve far capire al club quali sono le intenzioni dello stesso Gigio. Sì, perché potrebbe finire lontano dalle idee del domani del Milan, con il club che si troverà costretto a cederlo anzitempo, per evitare la beffa di perderlo a zero al margine dell’anno 2021. Discorso uguale per Zlatan Ibrahimovic, ma è anche lecito che lo svedese non abbia ancora dato la sua disponibilità per il prossimo anno, ma la perdita di Donnarumma e Ibrahimovic, in un sol colpo, potrebbero essere un colpo pesante per il Milan. Al centro del progetto, al contempo, resta Theo Hernandez. Il francese sarà il pilastro, assieme a Romagnoli, su cui costruirà il proprio futuro la società rossonera.