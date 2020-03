Calciomercato Lazio, Pedro nel mirino: super offerta di Lotito

Calciomercato Lazio: Pedro, c’è l’offerta sull’ingaggio

Calcio Mercato Lazio Pedro | Il mercato di Serie A si conferma sempre più vivo, ed in particolare le big del nostro campionato si stanno muovendo parecchio cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche la Lazio, la quale dopo una stagione straordinaria come questa, vorrebbe alzare ancora di più l’asticella, magari portandosi in rosa qualche giocatore forte e di esperienza. Nel mirino c’è soprattutto Pedro, ex Barcellona e attualmente in forza al Chelsea: l’attaccante spagnolo è uno dei giocatori più titolati al mondo, e con molte probabilità lascerà l’Inghilterra in estate.

Ecco che i biancocelesti vorrebbero approfittarne, e proprio in proposito pare ci siano diverse novità: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare infatti che Lotito sia disposto ad offrire a Pedro un ingaggio di ben 3 milioni a stagione per 3 anni. Una super offerta, e che farà certamente gola al giocatore.

News Lazio: Pedro colpo possibile, ma occhio alla concorrenza

La Lazio si sta attivando concretamente per Pedro, e in estate lo scenario potrebbe infiammarsi parecchio. I biancocelesti continuano a valutare la situazione, tenendo d’occhio anche la concorrenza: dall’Italia arrivano infatti gli interessi anche da parte di Inter, Juventus e Roma. Che possa scatenarsi un’asta tutta italiana?