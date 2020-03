Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Paratici prova ad allontanare il mercato

Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala | Sta venendo fuori dal triste momento legato al Coronavirus, così come i diversi contagiati di tutto il Paese, la ‘Joya’ argentina Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus vive un momento non facile, ma per fortuna ha già tranquillizzato tutti sulla sua situazione e sulle sue condizioni di salute. Pensando per un attimo al calcio, il club bianconero starebbe riflettendo assieme al calciatore per il futuro di entrambe le parti. Sì, perché il suo contratto è in scadenza al 2022 e il CFO bianconero, Fabio Paratici, non vuole rischiare sulla situazione. E’ per questo che, come rivelano i colleghi di Tuttosport, entro l’estate la società proverà a fissare un accordo e trovare poi anche le firme. Il rischio di perderlo a zero è troppo elevato e il presidente Andrea Agnelli vuole evitare questo scenario.

News Juventus, allarme Dybala per il futuro: scadenza nel 2022, Paratici studia un piano

