Calciomercato Inter, Vidal colpo possibile: la richiesta del Barcellona

Calciomercato Inter: Vidal, il Barcellona non abbassa le pretese

Calcio Mercato Inter Vidal | La Serie A è attualmente ferma, ma il mercato non si ferma mai, anzi continua a ritmi altissimi in queste ultime settimane. Le principali big del nostro campionato continuano a muoversi costantemente per i vari obiettivi, e ne sa qualcosa l’Inter. I nerazzurri non trovano pace, e soprattutto Conte starebbe pressando parecchio la società per un centrocampista. Servirà un giocatore di esperienza da affiancare ai giovani, e il profilo ideale resta senza dubbio quello di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno è il vero sogno del club meneghino, ma portarlo via al Barcellona non sarà ovviamente impresa facile. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana non avrebbero intenzione di abbassare le proprie pretese: ci vorranno ben 20 milioni di euro, una cifra abbastanza alta vista l’età avanzata dell’ex Juventus.

News Inter: Vidal nell’affare Lautaro?

Vidal è l’obiettivo principale per il centrocampo dell’Inter, ed è possibile che stavolta l’affare possa andare a buon fine. L’apertura del Barcellona c’è, e in più il cileno potrebbe rientrare nella famosa operazione Lautaro. L’attaccante argentino è corteggiato parecchio, e un suo arrivo in Spagna favorirebbe non poco la trattativa Vidal. Per ora c’è da aspettare, in estate succederà di tutto.