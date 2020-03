Calciomercato Inter: colpo Kostic per Conte, sfida alle big

Calciomercato Inter: Kostic per Conte

Notizie Inter news Kostic | Filip Kostic, esterno mancino dell’Eintracht Francoforte, è finito nel mirino dell’Inter da diversi mesi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono pronti ad intervenire in estate per rinforzare al meglio la rosa di Antonio Conte. Confermato Young per la prossima stagione, che ha dato le giuste risposte, quasi sicuramente non accadrà per Asamoah e Biraghi che verranno messi alla porta. E allora l’Inter torna sul mercato in quel ruolo ed è pronta a regalare a Conte un grandissimo colpo, si tratta di Filip Kostic che in questa stagione ha messo a segno 12 gol e 15 assist da esterno di centrocampo. A riportarlo è Tuttosport.

Calciomercato Inter: si pensa al colpo Kostic

L’Inter segue il classe 1992 che sarebbe perfetto per andar a coprire nell’intoccabile 3-5-2 di Antonio Conte. Sul calciatore adesso però ci sono i migliori club e tra questi anche l’Inter che vorrebbe portarlo in Serie A immediatamente nella prossima sessione estiva di mercato. Dopo un inizio di carriera complicato e di alti e bassi e tra Stoccarda e Amburgo, il calciatore di è definitivamente consacrato nelle ultime stagioni con l’Eintracht Francoforte. Numeri pazzeschi per un esterno di centrocampo tra gol e assist, quasi 30 infatti sono i passaggi vincenti serviti ai compagni nell’ultimo anno e mezzo. Intanto, l’unica pecca ad oggi resta la fase difensiva, dove spesso concede qualcosa, ma Conte è pronto ad attenderlo e farlo lavorare duramente.