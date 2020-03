Calciomercato Inter, Coutinho non arriva: il brasiliano preferisce la Premier

Calciomercato Inter: Coutinho, sirene inglesi

Calcio Mercato Inter Coutinho | L’Inter ha disputato fin qui una grandissima stagione, e questo lo deve in gran parte alla marcata impronta che è riuscito a dare Conte, il quale non solo ha plasmato la sua squadra a sua immagine e somiglianza, ma anche cambiato quasi totalmente i concetti nell’ambiente nerazzurro. Anche il mercato è cambiato e cambierà ancora, e in vista del prossimo campionato sono in programma tanti nuovi colpi importanti. Questo a partire dall’attacco e centrocampo, con nomi grossi, dal calibro di Coutinho.

Il fantasista brasiliano ha già militato nell’Inter in tempi non sospetti, e adesso è attualmente in prestito al Bayern Monaco dal Barcellona. Il club bavarese non lo riscatterà, e una volta tornato in blaugrana, il giocatore dovrà quindi trovarsi una nuova destinazione. Ritorno in Italia? Sembra da escludere, anche perchè stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che Coutinho preferisca la Premier League.

Ultime Inter: sfuma Coutinho, va al Tottenham?

Coutinho era un obiettivo concreto per l’Inter, ma rischia di restare tale fino alla fine. Il brasiliano difficilmente ritornerà in Serie A, e intanto dall’Inghilterra arrivano grosse novità: Mourinho ci sta pensando, e rifiutare una proposta del Tottenham sarà molto complicato per il giocatore. Sfuma definitivamente l’affare? Forse si.