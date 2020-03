Calciomercato Fiorentina, Paquetà e Bonaventura: doppio colpo di Commisso

Calciomercato Fiorentina, Paquetà e Bonaventura per il futuro: Commisso vuole portare i viola in alto

Calciomercato Fiorentina – Paquetà e Bonaventura | Fa sul serio il patron della Fiorentina, pronto al doppio colpo. Sì, perché Rocco Commisso non si risparmierà, vuole disegnare il suo club e portarlo sempre più in alto. L’idea sarebbe quella di trovare la permanenza dei propri big e costruirgli la squadra attorno. E’ per questo che, come anticipano i colleghi della Gazzetta dello Sport nella propria edizione odierna, la società viola sta seguendo due calciatori da una big italiana. Si tratta di Lucas Paquetà e Giacomo Bonaventura. Per quest’ultimo, si andrebbe a trattare praticamente di un colpo a zero, considerando la sua scadenza di contratto con il club rossonero. La concorrenza è viva con il Napoli, ma il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, renderà ben presente al calciatore ex Atalanta, di poter trovare una titolarità certa al club viola, al contrario della situazione che troverebbe al Napoli, con il fitto e importante centrocampo di Gattuso.

News Fiorentina, doppio affare possibile: Paquetà e Bonaventura per il 2021

Potrebbero arrivare assieme Paquetà e Bonaventura, passando al club viola. Il brasiliano sarebbe un colpo importantissimo per il presente e il futuro, mentre l’italiano è un’occasione di mercato che Commisso non vuole farsi sfuggire. La Fiorentina si prepara all’assalto. L’ex Flamengo potrebbe arrivare dopo un interesse mostrato già nelle sessioni scorse. Non più solo in prestito, c’è da capire quali saranno le intenzioni del club viola adesso e nel “pacchetto”, ora, rientra anche Bonaventura. Un doppio colpo per portare in alto la Fiorentina.