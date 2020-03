Ultime Milan, ripresa allenamenti rimandata: arriva la nota ufficiale

Ultime Milan: allenamenti, arriva il comunicato

Ultime Milan Allenamenti | L’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus sta avendo effetti disastrosi sull’Italia, a partire dalla quotidianità di ogni singola persona, fino ad arrivare al calcio. Attualmente lo sport più seguito al mondo è in stallo, e per ora non è ancora pronosticabile una possibile data per quanto riguarda la ripresa effettiva. I campionati sono fermi, e il dubbio amletico riguarda anche la questione relativa agli allenamenti.

Sebbene negli scorsi giorni si era addirittura parlato di un nuovo inizio in Serie A, adesso tutte le squadre, di comune accordo, hanno deciso di rimandare ancora una volta la questione. Anche il Milan ha reso nota la sua decisione, tramite un comunicato ufficiale: il club rossonero ha infatti rinviato le sedute di allenamento a data da definirsi, e questo in ottemperanza alle misure prese dal Governo nelle ultime ore. La priorità è la salute, e il Diavolo ha tenuto a precisare questo importante concetto.

Coronavirus Serie A: allenamenti rimandati, quando si torna a giocare?

La ripresa degli allenamenti è una questione non prioritaria al momento, ed è impossibile che possa esserlo anche il tornare a giocare. Una data specifica è impossibile da programmare, ma intanto sono state fatte tante ipotesi. Gravina ha infatti voluto dare una data di riferimento.