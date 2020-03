Stipendi Juventus, incontro Chiellini-società per decidere a quanto rinunciare

Coronavirus ultime Juventus stipendi tagliati Chiellini Agnelli | E’ uno degli argomenti più discussi di queste ultime settimane. A causa dell’emergenza Coronavirus e lo stop a l calcio giocato, c’è una forte crisi economica per i club. Si parte dal tagli degli stipendi dei calciatori. In Serie A si muovono anche i capitani, come nel caso della Juventus. Giorgio Chiellini, dopo un colloquio con Paratici e Agnelli, ha contattato tutta la squadra per discutere la questione.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al momento non c’è nessuna linea governativa e quindi i club autonomamente incontrano i calciatori per discutere la questione. Come capitato alla Juventus: il capitano, Giorgio Chiellini, ha prima incontrato la società e poi contattato tutta la squadra per mettere sul tavolo alcune ipotesi. Oltre ad essere il capitano bianconero, ricordiamo che il calciatore è da circa tre anni laureato in economia e proprio di questo a discusso nell’incontro con Agnelli e Paratici. Si cerca la soluzione migliore per far felici tutti e non creare perdite troppo elevate. Tral e ipotesi ci sarebbe quella di rinunciare anche a due mesi di stipendi, ma bisognerà anche capire come finirà e se finirà la stagione 2019/20.