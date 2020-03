Inter news, Bastoni si racconta

Notizie Inter Bastoni Conte | Alessandro Bastoni, giovane difensore dell’Inter, racconta tanti retroscena della sua stagione in nerazzurro, dal suo arrivo all’esordio. Il calciatore, cresciuto nell’Atalanta, è stato acquistato nel 2017 dall’Inter per circa 31 milioni di euro. Diverse stagioni tra Atalanta e Parma in prestito, poi la decisione di Antonio Conte di puntare su di lui in questa stagione e tenerlo.

Ultime Inter, Bastoni: “Avevo paura, ma Conte mi tenne al telefono 15 minuti. In futuro sarò il capitano”

In pochi hanno scommesso su di lui in questa stagione o forse nessuno, dopotutto è anche normale quando ad agosto il trio difensivo dell’Inter era composto da Godin-De Vrij-Skriniar. Il giovanissimo calciatore però non si è lasciato scoraggiare e dopo cinque partite è arrivato subito l’esordio in Serie A contro la Sampdoria. Da quel momento è diventato uno dei titolari della rosa di Conte nel suo primo anno all’Inter mettendo a sedere più volte Diego Godin: “Tra 10 anni mi vedo all’Inter, con qualche trofeo in bacheca e capitano”.

Poi racconta del rapporto speciale con il suo allenatore: “Temevo di non essere all’altezza, ma prima ancora di arrivare in ritiro arrivò la chiamata di Conte. Mi tenne al telefono 15 minuti, mi disse ‘di cosa ti preoccupi? Se sei all’Inter c’è un motivo. Sei qui perché ti ho voluto io’. Il mister mi ha trattato come se fossi all’Inter da 15 anni. Avevo paura del grande salto, ero davvero spaventato. Poi però ho capito che il cognome non conta nulla”.