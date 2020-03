Serie A, Gravina: “Impossibile partire con la nuova stagione oltre il 15 agosto”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: l’obiettivo al momento è salvaguardare questo campionato, ma qualora si andasse troppo in avanti, non si correrà il rischio di colpire anche la prossima Serie A.

Le parole di Gravina a Radio Sportiva

In un momento come questo, ogni parola può essere smentita dai fatti. Come fatto notare molto chiaramente quest’oggi dalla Protezione Civile, ci troviamo a commentare dati di una settimana fa, mediamente. E quindi è impossibile fare previsioni. Ciò che si può fare invece, è darsi un limite. Ed è quello che fa il numero 1 della Federazione: “La ripresa dei campionati è un’ipotesi che proveremo a caldeggiare fin dove possibile, ritengo sia la scelta più giusta, ma stiamo provando anche a configurare altri scenari per non restare impreparati. Oggi qualsiasi scenario che proveremo ad elaborare potrebbe essere smentito dai fatti. A giugno 2021 ci saranno gli Europei e non possiamo pensare di cominciare la prossima Serie A oltre il 15 agost, ergo questo campionato deve finire entro metà luglio“.