Notizie Roma, Perez: “Sono da solo e mi alleno”

Ultime AS Roma | Carles Perez, attaccante della Roma acquistato a gennaio dal Barcellona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Cadena COPE:

Le parole del giovane catalano

“È da 17 giorni che sto chiuso in casa senza uscire. Il club ci ha detto di non uscire. In Italia la situazione è difficile, più o meno come in Spagna, per questo anche io preferisco restare qui.

In questi gironi sono da solo. Mi manca mia famiglia ed i miei amici. E’ strano stare senza di loro. Prima mio padre veniva ogni 10 giorni in Italia, non voleva lasciarmi completamente solo e se n’è andato proprio appena è iniziato a circolare il coronavirus. Le frontiere sono chiuse in Italia come in Spagna. L’acqua della piscina è fredda, per questo non mi tufffo, qualche volta mi sono bagnato perché la mattina faceva caldo e c’era il sole.

Mi alleno tanto, due ora la mattina e due la sera. Quattro ore in totale, altrimenti cosa faccio in casa.