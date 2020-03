Modello autocertifazione aggiornato al 27/03: scarica il modulo

Con il cambiare delle disposizione legislative per fronteggiare l’emergenza coronavirus, così cambiano anche i moduli per le persone fisiche per poter circolare nei casi espressamente previsti. Ecco l’ultima versione.

Il modulo di autocertificazione in tempi di coronavirus

Come prevedibile, il nuovo modello si conforma al decreto legge n. 19 dello scorso 25 marzo: la prima dicitura da sottoscrivere è quella di non essere stati contagiati dal virus e di non essere sottoposti a quarantena. Poi bisogna indicare gli estremi geografici dello spostamento (punto di arrivo e punto di partenza) e di essere consapevoli delle misure intraprese per limitare la libertà di movimento delle persone, comprese quelle che possono variare da regione a regione.

Adducendo di essere a conoscenza delle conseguenze che tale violazione può comportare, serve poi indicare la motivazione dello spostamento, che ad oggi ricomprende comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza (per spostamenti da un comune all’altro, con rimando al DPCM del 22 marzo ), situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune) e motivi di salute.

SCARICA QUI IL MODULO AGGIORNATO

Le parole del capo della polizia

Ecco quanto dichiato da Franco Garbielli, capo della polizia: “Ci sono alcune persone straordinarie che lottano negli ospedali. Poi c’è un’altra battaglia, quella contro i furbi che possono vanificare i nostri sforzi con il loro comportamento: fino al 24 marzo su due milioni e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110mila denunciati“.

Le conseguenze della violazione

I trasgresso non saranno più puniti a norma dell’articolo 650 del codice penale (e chi è stato denunciato può opporsi) ma con una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare anche a 3000€.

