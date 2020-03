Juventus news, il fratello di Dybala viola la quarantena: denunciato

Guai per Paulo Dybala: il fratello dell’attaccante dell Juventus, stando a quanto riferito dai media argentini, avrebbe violato l’isolamento e per questo sarebbe stato denunciato dai vicini. Ora è indagato dalla polizia argentina.

Notizie Juve, problemi per il maggiore dei Dybala

Il fratello dell Joya era stato messo in quarantena assiame alla compagna e la mamma, proprio dopo l’accertamento del contagio dell’attaccante bianconero. I tre erano estati in Italia fino all’11 marzo: la sua famiglia era stata subito prelevata dalla sua abitazione ed in seguito mandata all’ospedale Rawson per eseguire i test clinici. Secondo quanto riferito dal portale argentino Clarin, a esporre denuncia sarebbero stato i vicini di casa, nel complesso Altos de Villasol, a denunciare Gustavo e la compagna, visto che, dopo appena due giorni dall’inizio delle misure restrittive, se ne andavano in giro beatamente. Per la coppia l’accusa è di disobbedienza all’autorità, dopo l’ordine di isolamento obbligatorio del Presidente argentino Alberto Fernández per il coronavirus.

Dybala racconta la sua esperienza con il coronavirus

Questo pomeriggio, in una diretta attraverso i canali ufficiali del club, Dybala ha raccontato la sua esperienza diretta con l’epidemia che sta sconvolgendo il mondo: “Sto bene, molto meglio dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa, ora non ho sintomi. Posso muovermi meglio camminando e provando ad allenarmi. Quando ho provato qualche giorno fa mi mancava l’aria e dopo cinque minuti ero stanco morto, sentivo il corpo pesante e mi facevano male i muscoli. Ora io e Oriana stiamo bene invece” (qui il resto delle sue parole).