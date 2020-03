Coronavirus Italia, Mattarella: “L’Europa capisca prima che sia tardi”

Tweet on Twitter

Questa sera il presidente della Repubblica ha tenuto un discorso alla nazione, sconvolta dall’epidemia di coronavirus, avvertendo l’Europa della minaccia rappresentata dall’attuale situazione.

News coronavirus, il discorso del presidente della Repubblica

I dati di oggi della Protezione Civile sono stati oltremodo preoccupanti, visto che si è raggiunto il picco di vittime. Così, alla luce di questi ultimi risvolti e della difficoltà di trattare al tavolo europeo, il Presidente della Repubblica ha tenuto un discorso in diretta: “Stiamo attraversando una fase difficile della nostra storia. Abbiamo vissuto delle situazione, visto delle cose, che saranno difficili da dimentica. La Banca Centrale e la Commissione europea hanno assunto degli impegni importanti, spero lo faccia anche il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Si spera che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Spero che tutti capiscano completamente, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse“.

IN AGGIORNAMENTO

Il discorso integrale di Mattarella (VIDEO)