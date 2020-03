Coronavirus Italia, Insigne sta con Mancini: “Vinceremo Euro 2021. Sulla Juve…”

Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulle capacità dell’Italia di vincere l’Europeo l’anno prossimo.

Rinvio Euro 2021, le parole di Insigne

“Potevamo fare molto all’Europeo, avevamo una squadra forte“, afferma Lorenzo Insigne, “ma come ha detto Mancini, vorrà dire che vinceremo l’altro prossimo. Recuperemo i giocatori infortunati, per vincere c’è bisogno di tutti. La quarantena? Per il momento mia moglie mi sopporta ancora…Comunque è cambiato tanto, prima noi calciatori eravamo sempre in casa, ora ci godiamo le famiglie. Ci alleniamo a casa ma siamo in continuo contatto con lo staff del mister, mi sento su whatsapp con gli altri calciatori“.

Insigne tra Gattuso e la Juventus

Su Gattuso: “Ho apprezzato fin da subito la sua schiettezza, ha un carattere che conosciamo tutti, mi ha fatto sentire subito importante. Presto orecchio a quello che mi dice perché ha vinto tanto, ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni in videochiamata. Non si parla solo di calcio in questo periodo, ma anche di tanto altro“.

Sul momento più della stagione, che purtroppo sembra non ricominciare, Insigne non ha dubbi: “In campionato ho segnato cinque gol, comunque il più importante è stato quello in casa contro la Juventus. Sapete che rivalità c’è…Segnare al San Paolo contro di loro è stata una bella sensazione“.